Il vaccin retardà da la firma Moderna è arrivà en Svizra ed è sin via en il Grischun. Quai ha la media chantunala Marina Jamnicki confermà. Il chantun na haja betg stuì spustar termins gia fatgs, i vegn dentant a dar in zic retard da far novs termins da vaccinar.

Grazia a las reservas che nus avain qua en Grischun n'avain nus per cletg betg stuì dar giu termins. Raschun è che nus dain liber termins pir cura ch'il vaccin è arrivà fisicamain en Grischun.

Be ina dosa per persunas che han gì Covid

La nova recumandaziun da vaccinar prevesa, che persunas che han gia gì Covid-19 ston laschar vaccinar be cun ina dosa. Els ston dentant spetgar in mez onn suenter la malsogna.

Nov è er, che medis da chasa survegnan mez matg mintgamai 50 vaccins. Dentant be quels ch'èn er s'annunziads da vulair pudair dar il vaccin, e quai na sajan betg tuts ha la media chantunala infurmà.

Radund 20'000 persunas vaccinadas cumplain

En il Grischun han per il mument radund 37'000 persunas survegnì l'emprima dosa dal vaccin, 20'000 persunas il segund. Quai vul dir che radund 10% da la populaziun dal Grischun è gia vaccinada.

A partir dad oz pon era persunas da 16 onns ed ensi s'annunziar per sa laschar vaccinar.