En il chantun Grischun datti entant avunda dosas dal vaccin da corona, uschia vegn la partiziun tenor gruppas da vegliadetgna abolida, communitgescha l'Uffizi chantunal da sanadad.

A partir dal prim da zercladur vegnian surdads ils termins da vaccinar per persunas tranter 16 e 44 onns, tenor las annunzias. Cunquai che la gronda part da las persunas sur 45 ha survegnì in termin, na datti nagina priorisaziun tenor vegliadetgna pli. Persunas sur 50 han però vinavant prioritad.

Gronda quantitad da vaccin

Sche las dosas vegnan furnidas sco planisà, vegnia radund 50% da la populaziun grischuna ad esser vaccinada cumplainamain enfin la fin fanadur. Total èn vegnidas vaccinadas enfin uss 102'151 dosas dal vaccin, 39'317 persunas èn viroladas duas giadas. Sin la glista da spetga per sa laschar vaccinar, sa chattian per il mument 24'101 persunas. Tgi ch'è gia s'annunzià per ina virola, na sto betg anc ina giada s'annunziar.

Ord l'archiv

In dals centers da vaccinar en il Grischun è la halla da la citad da Cuira.