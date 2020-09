En la Val Lumnezia han 86% votà per la nova lescha da chatscha. In di suenter la votaziun èn blers anc trumpads da la decisiun. Cunzunt la discrepanza tranter las regiuns urbanas e las regiuns muntagnardas fatschenta la glieud sin via.

Jau sun segir fitg trumpà, che nus n'avain betg dumagnà da persvader dapli persunas da sustegnair nus en las regiuns periferas.