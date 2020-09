La regenza dal Grischun ha approvà il project da correcziun per la via da Sculms en Val Stussavgia. Quella maina sco unica colliaziun da via si a Sculms. En il rom dal project duai il traject da via da Fapiogn fin al sectur Sigl Ault tar il spartavias Scardanal vegnir adattà a las pretensiuns dad ozendi. Tranter auter vegn la via schlargiada sin 4,2 meters e la surstructura e la cuvrida da la via vegnan renovadas. Tut en tut custa il project circa 4,8 milliuns francs.