Bunas fin fitg bunas notas per las scolas grischunas

Notas na datti betg mo per scolaras e scolars mabain er per las scolas. Bunas fin fitg bunas notas datti per las scolas popularas grischunas. Quai resulta dal rapport final da l'evaluaziun da las scolas dal 2015 fin il 2020.

Tenor quel ha l'inspecturat da scola da l'Uffizi per la scola populara evaluà en total 129 scolas ils ultims 5 onns. Il turnus haja mussà ch'i regia en las scolas grischunas in bun clima, caracterisà da gronda confidenza e stima. La gronda maioritad da scolaras e scolars ed er ils geniturs expriman ina gronda cuntentientscha. Potenzial da svilup dettia anc tar il feedback e la reflecziun d'emprender.

«I dat ina minoritad betg cuntenta»

I saja endretg che la gronda part da las scolas saja cuntenta. I dettia dentant er ina minoritad che na saja betg cuntenta. La stoppian ins i en la profunditad per identifitgar ils motivs, quai ha ditg Alexi Nay, il manader da l'inspecturat da scola dal Grischun.