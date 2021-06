La lavur da la PUK è terminada – la cumissiun parlamentara dal Cussegl grond, ha pudì metter millis da paginas d'investigaziuns ad acta. Ella ha per l'ina intercurì schebain l'arrestaziun dal whistleblower Adam Quadroni saja stada adequata e per l'autra schebain il chantun saja stà involvì directamain en las fatschentas dal cartel.

La PUK vegn tar il resultat: Adam Quadroni è vegnì tractà per part fauss da la polizia. Il chantun n'è dentant betg stà involvì directamain en las cunvegnas da pretschs dal cartel. Dentant hajan singulas persunas tar l'Uffizi da construcziun bassa violà lur obligaziun da servetsch, perquai ch'els hajan ignorà indizis dad Adam Quadroni sco er tralaschà d'intercurir quels.

E tgi è uss vegnì sut las rodas?

Quai dependa da las rodas da tgi. Adam Quadroni è vegnì sut las rodas da las autoritads da la polizia che n'ha betg tractà el endretg, sco er da l'Uffizi da construcziun bassa che n'ha betg prendì serius el.

Ils pajataglia èn vegnids sut las rodas dal cartel. Lur daners èn sa tschentads en il satg dals impressaris che han cugliunà.

Ils impressaris percunter èn vegnids sut las rodas da la giustia. Lur cunvegnas ha la Cumissiun da concurrenza, la WEKO sclerì e differents impressaris han stuì pajar chastis da totalmain 11 milliuns francs.

L'uniun d'impressaris è vegnida sut las rodas da la WEKO che ha demussà ch'ella ha organisà sesidas da cunvegnas da pretschs.

E las persunas che lavuran tar la polizia e tar l'Uffizi da construcziun bassa che han violà lur obligaziuns da servetsch vegnan sut las rodas da la PUK.

Anc betg liquidà per tuts

Cun schliar la PUK è il tema anc betg liquidà per tuts. Il rapport è in zic sco in «savun» per lavar schuber ils mauns dal chantun. E per insaquantas deputadas e deputads, cunzunt da la PPS e da la PLD, èn ils mauns uss schubers ed els vulan laschar crescher uschè svelt sco pussibel pastg surora e far vinavant.

Per autras deputadas e deputads, cunzunt da la PS e da l'Allianza dal center, han ils mauns dentant anc adina in zic merda sut las unglas. Per exempel saja la «pasta» anc adina in problem. Ina persuna possia anc adina esser il pli grond impressari da la regiun, avair in uffizi en vischnanca, plus anc esser deputada u deputà dal Cussegl grond.