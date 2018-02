Fitg ferm december

Il Grischun ha nudà il december passà 7,8% dapli perrnottaziuns, en total èn quai bunamain 460'000 pernottaziuns. Profità han cunzunt las regiuns Engiadina San Murezzan e Lai: Ensemen han ellas pudì nudar bunamain 17'000 pernottaziuns dapli. In plus da passa 60% ha la regiun Val Poschiavo fatg, total èn quai dentant be 850 pernottaziuns dapli.

In minus, cumpareglià cun l'onn avant datti be en duas regiuns: Arosa cun in minus da 1,5% ed a Bravuogn Filisur cun in minus dad 8,6%.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2016)

Giast indigen pitga principala dal turissem

Cun in plus da 4,2% ed in volumen da pernottaziuns da 16,9 milliuns, èn las Svizras ed ils Svizzers in giast fitg loial e la pitga principala dal turissem svizzer. Indigens fan viadis per l'entira Svizra, quai en regiuns champestras sco era muntagnardas. La pitga la segund ferma en ils giasts da la Germania.

Bunas cifras per l'entira Svizra

La branscha è sa revegnida en l'entir pajais e quai a moda fulminanta. En Svizra è il dumber da pernottaziuns s'augmentà sin passa 37 milliuns. Quai è bun 5% dapli che l'onn avant, e quasi tant sco ils onns da record 1990 e 2008. Quai communitgescha l'Uffizi federal per statistica.

