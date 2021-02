Uschia n'haja la regenza grischuna er betg spluntà a Berna per pretender mesiras pli rigurusas al cunfin cun il Tirol. Tenor il minister da sanadad Peter Peyer sajan els pertscherts, ch'ils cunfinaris pudessan purtar il virus mutà, ma cun far tests en firmas e chasas d'attempads è el persvas da chattar persunas infectadas. Vitiers vegnia che l'Austria pretendia per tut quels che bandunan il Tirol in test negativ al cunfin.

En chaussa reglas da cunfin èn ils mauns liads al chantun. Quai è l'incumbensa e responsabladad da la Confederaziun. Uschia dastgan ils cunfinaris e las cunfinarias vinavant entrar dals pajais vischins en la Svizra. Peyer conceda ch'i fiss ina gronda sfida per il Grischun sch'ils cunfinaris na dastgassan betg pli entrar. Gist per il sistem da sanadad en Engiadina ed il Puschlav fiss quai in grond problem.