Cun 15 onns entschaivan ils egls a vegnir pli vegls. Cun 20 audan ins adina pli e pli paucs tuns. Cun 30 n'èn ins betg pli uschè movibel. Cun 40 van ils musculs enavos. Cun 60 entschaivan ins ad emblidar e perda la reacziun. Dentant betg tut è programmà ordavant:

In tant è il vegnir vegl programmà ordavant, ma ina gronda part ha era da far cun noss cumportament.

I dat duas differentas vegliadetgnas. La vegliadetgna cronologica, pia ils onns ch'in carstgaun ha e la vegliadetgna biologica, quant fit ch'il corp è anc. La vegliadetgna cronologica na sa lascha betg influenzar, la biologica dentant schon.

Cumportament ha influenza

Quai mussan cunzunt studis da schumellins. Malgrà che schumellins han ils medems gens na vesan els betg adina ora tuttina vegls en la vegliadetgna. Decisiv per quellas differenzas sajan influenzas da l'ambient, sco per exempel il sulegl u dependenzas che fan donn a la sanadad, sco per exempel fimar. Era quels schumellins ch'eran en ina buna relaziun vivan tendenzialmain pli ditg.

Quant blera influenza ch'il cumportament ha e quant ils gens n'è dentant anc betg cler.

