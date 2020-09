Viticulturas e viticulturs grischuns èn actualmain en acziun cumplaina ed amez la racolta d'ivas. Cunzunt quellas per il vin alv. Las ivas per il vin cotschen sco il Pinot Noir èn per gronda part anc betg madiras en il Signuradi. Perquai fetschia la plievgia annunziada da gievgia enfin sonda er quitads als purs da vin. Pertge plievgia intensiva pudess per l'ina donnegiar la pel da l'iva ubain pudess entras l'umiditad er derasas marschira en las vits, quai declera il cumissari da viticultura dal Plantahof Walter Fromm.

Racolta anticipada a Fläsch Bogn

Per evitar pli gronds donns hajan perquai tscherts purs gia cumenzà quest'emna cun la racolta da las ivas dal Pinot Noir. Ma quai saja be pussaivel tar parcellas gia madiras a Fläsch Bogn. Walter Fromm stima ch'ins sappia prender avant la racolta da be circa 10% dal Pinot Noir ch'è frequent en il Signuradi. Pia la gronda part dals viticulturs sto anc laschar madirar ils fritgs enfin che quels han il nivel da zutger giavischà.

Mesiras datti naginas

Schurmegiar en ina moda e maniera las ivas ch'èn bain prest madiras na possian ins betg, di Walter Fromm. Ils purs da vin possian simplamain sperar che la plievgia saja betg memia intensiva. In avantatg saja che las davosas duas emnas sajan stadas sitgas e chaudas, uschia possian las ivas puspè prender si ina tscherta quantitad aua. Er d'avantatg saja che las temperaturas crodian er, uschia sappia la marschira betg sa derasas uschè svelt en cas che ivas vegnian marschas entras l'umiditad. Sche las prognosas nairas daventan realitad, possia tenor il cumissari da viticultura dar perditas da 30-40%. Quai fiss fitg displaschaivel.

Viticulturs prendan cun calma

Ils viticulturs Renzo Hendry da Jenins e Roman Hermann da Fläsch prendan cun calma la situaziun da l'aura. Sch'ins lavuria en e cun la natira dettia da quellas capriolas da l'aura. Natiralmain saja quai betg ideal, ma cun quai stoppian ins viver, uschia Hendry. Tar els sajan las ivas dal Pinot Noir anc betg uschè lunsch uschia stoppian els laschar ellas anc in zic e sperar ch'i dettia betg memia gronds donns. Roman Hermann ha percunter gia pudì racoltar inqual vigna cun Pinot Noir, quai grazia a las ivas che madiran pli svelt a Fläsch che en auters lieus en il Signuradi. Tuttina saja anc ina gronda part en la vit, ils Hermanns fan dentant betg pli gronds quitads.