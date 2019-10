Vin da Domat – gea, quai datti per propi! Sin la tuma Casté creschan las ivas da Pinot che vegnan torcladas en il tschaler da la famiglia Von Planta a La Punt / Reichenau tar in dagut prezius. Tranter l’iva madira ed in viva cun Pinot da Domat schain dentant ina roschada mais e blera lavur da voluntaris. L’anteriur veterinari da Domat tgira la vigna durant l’entir onn, e bun 30 gidantras e gidanters fan mintg’atun la vendemia per bun 1'000 buttiglias Pinot da Domat.

TR Telesguard 17:40