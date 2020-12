Radund 100'000 tests à 7 francs ha il chantun organisà. Passa 1’000 gidantras, pumpiers e persunas dal fatg èn prontas per far durant trais dis ils tests en las 18 vischnancas. In zic mal il venter fa a la media chantunala mo il fatg, ch'intgins tests na vegnan betg a mussar il dretg resultat.

Dapi insaquants dis stagnescha il dumber d'infecziuns cun il coronavirus en il Grischun tar circa 100 cas a di. A bas na va la curva betg propi. Ils tests da massa lantschà dal chantun en las regiuns Engiadina, Val Müstair, Malögia e Bernina che cumenza venderdi duain mussar dapli detagls da la derasaziun dal virus, sco er chattar persunas che han bain corona, dentant nagins ubain sintoms fitg flaivels.

Quels pudain nus lura gist er metter en quarantina ed uschia empruvar da interrumper la chadaina d'infecziuns sin il temp da Nadal.

Finamira: 20'000 persunas

Ils tests da massa na sajan dentant betg in garant, che las restricziuns, che la populaziun ha per il mument, svaneschian immediat. Dentant:

Pli blers che sa laschan testar e pli svelt e cunzunt pli precis che nus pudain prender mesiras restrictivas, che na fan betg uschè mal a nus.

Martin Bühler spera perquai, che bleras persunas laschian testar durant la fin d'emna. Sia finamira fissan 20'000 persunas – per avair in resultat cler e pudair observar en tge gruppas ch'i dat il virus il pli stedi. En questas gruppas pon ins lura er cuntinuar cun ils tests.

Passa 1'000 gidanters

Il material per ils tests è pront: radund 100'000 tests à 7 francs ha il chantun organisà. Passa 1’000 gidanters, pumpiers e persunas dal fatg èn pronts per far durant trais dis ils tests en las 18 vischnancas. Sch’ils test da massa èn era gist in'emprova per forsa pli tard laschar vaccinar bleras persunas, na po Martin Bühler anc betg dir. I saja dentant segir ina buna experientscha da far aifer paucs dis uschia ina collavuraziun tranter il chantun e las vischnancas.

Quant exacts èn ils tests?

In problem tar il test da massa che saja dentant inevitabel è, ch'ils tests svelts n'èn betg uschè exacts sco ils tests da PCR.

In test dal tut precis na datti anc betg.

La media chantunala fa er il quint: Il test spert ch'il chantun dovra ha ina exactadad da 99,8%. Quai munta ch'il test inditgescha tar 99,8% da las persunas saunas, ch’ellas èn saunas. Tar 0,2% mussa el il resultat «corona positiv», malgrà ch'ellas èn saunas.

Il cuntrari è la cifra anc in zic pli auta. Il test enconuscha 91,4% da las persunas ch’èn malsaunas. El mussa dentant tar 8,6% in resultat fauss negativ – pia el mussa «negativ» bain che la persuna fiss «positiva». Quai sajan er quels cas, che fan in zic mal il venter a la media chantunala. Mo tuttina sajan ils avantatgs dal test e dals tests da massa pli gronds ch'ils disavantatgs.