La vendita da muvel en il Grischun vegn promovida vinavant. La regenza grischuna ha concludì da cuntinuar cun il program da sustegn.

Uschia vegn la graubündenVieh SA indemnisada per organisar e realisar martgads publics d'arment, per manar ina structura da marketing professiunala e per realisar activitads da reclama.

Realisar martgads publics d'arments: 40 francs per animal

Realisar martgads publics da nursas e da chauras da maz: 5 francs per animal

Structura da marketing professiunala ed activitads da reclama: pauschala da 125'000 francs

Er puras e purs survegnan contribuziuns per promover la vendita d'animals e sustegns per il servetsch da transport e da preschentaziun per promover ils martgads publics.

Promoziun da vendita da nursas e chauras: maximalmain 82'000 francs

Transport e promoziun da martgads publics: maximalmain 80'000 francs

Questas indemnisaziuns – che vegnivan da la confederaziun – ha il chantun surpiglià suenter la gronda refurma agrara dal 2014.