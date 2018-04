La regenza ha tramess en consultaziun il plan chantunal per las vias da velo.

Via libra per il velo en Grischun

Il traffic da velo vegn per il chantun Grischun adina pli impurtant. Perquai ha il departament da construcziun, traffic ed agricultura elavurà in plan chantunal per las vias da velo. Quel ha la regenza uss tramess en consultaziun.

Il plan valitescha tranter auter tge vias ch'èn impurtantas per il mintgadi e tgeninas ch'èn plitost duvradas en il temp liber. Tut tenor il diever èn las vias lura da different impurtantas per il chantun e survegnan dapli u pli pac sustegn finanzial.

Regenza decida il zercladur

La consultaziun dura fin ils 8 da zercladur. Lura decida la regenza davart l'approvaziun.

RR novitads 11:00