La via tranter Parpan e Valbella vegn schlargiada ed ella vegn equipada cun in vial da velos. Plinavant duai l'aua persa vegnir rimnada consequentamain e deviada sur chinettas, sin tut il traject. Quai ha communitgà la regenza grischuna. Ils custs totals èn tar radund 7,7 milliuns francs.

La via vegn renovada perquai ch'ella è stretga e camiuns han problems da cruschar. L'enviern hai plinavant fitg blers turists sin la via. Plinavant èsi necessari da realisar tschertas mesiras per la protecziun da funtaunas.

Dasper il schlargiament ed il vial da velo bajegia la vischnanca da Vaz era enturn las fermadas da posta uschia che quellas èn confurmas per persunas cun impediments.

Dals custs totals da 7,7 milliuns francs surpiglia il chantun 6,9 milliuns.

