La Viafier retica ha danovamain transportà dapli passagiers quest onn. Il traffic da persunas è creschì enfin la fin october per 4,4% malgrà che la lingia en l'Engiadina Bassa è stada serrada cumplettamain durant 7 mais, communitgescha la Viafier retica. Il transport dals autos tras il Veraina è s'augmentà per passa 10,1% cumpareglià cun l'onn avant. La Viafier retica quinta da pudair transportar enfin la fin da l'onn per l'emprima giada passa in mez milliun vehichels tras il tunnel che maina da Sagliains a Selfranga.

Investiziuns da record

Cun 254 milliuns francs ha la Viafier retica investì il 2019 uschè bler sco anc mai en l'infrastructura. Cun quels daners ha la Viafier retica renovà per exempel las staziuns a Lavin, Glion e Poschiavo sco era amplifitgà la segunda punt dal Rain Posteriur a La Punt/Reichenau u il vial dubel tranter Tusaun e Segl.

La cuntentientscha dal persunal è restada salda ils ultims onns. Pli e pli sentian ils collavuraturs e las collavuraturas ina chargia professiunala. Stefan Engler, il president dal cussegl d'administraziun numna quai sco «dolur dal crescher», uschia vegn el cità en la communicaziun. En vista a las investiziuns en l'infrastructura, la modernisaziun dals trens e l'engrondiment da la purschida veglia la Viafier retica stgaffir ils proxims trais onns 110 plazzas novas.

Mancanza da locomotivists e locomotivistas

Las grondas investiziuns en l'infrastructura pretendia bler dals collavuraturs, di Renato Fasciati il directur da la Viafier retica. Severa è la situaziun per ils locomotivists e las locomotivistas. Els han per exempel bleras sururas e na pon actualmain era betg reducir lur pensums da lavur. Il 2020 vegn la situaziun anc pli strapatschusa. Tenor Renato Fasciati vegnan a mancar enfin 12 locomotivists e locomotivistas. La Viafier retica lavurian dentant da recrutar e scolar persunal – uschia che la situaziun sa possia calmar il futur. I pretendia dentant er anc allura in grond engaschament dals collavuraturs.

Minus en traffic da rauba

Enfin la fin october ha la Viafier retica transportà il 2019 8,9% pli paucas tonnaschas rauba. Consequentamain mussa er il retgav net en quest sectur in minus da 14,5%. Tenor la communicaziun ha quai differentas raschuns: Tar il transport da laina hajan ins constatà il 2019 cundiziuns pli difficilas, las fieras da laina en mira hajan ina surofferta da laina. Sminuì il retgav cun il traffic da rauba haja er il curs da l'euro bass sco er che la Viafier retica n'haja betg pli transportà material ord dal nov tunnel da l'Alvra. Percunter haja la Viafier retica transportà dapli tonnaschas en la branscha da mangiativas e bavrondas, products da petroli sco er dapli posta.

