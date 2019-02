Viagiaturs da tren dattan 84 da 100 puncts pussaivels a la Viafier retica, cura ch’i va per la qualitad.

Sa meglierar po la Viafier retica anc tar la proporziun tranter pretsch e prestaziun sco era tar il lieu per metter la bagascha. La canera ch'il tren fa durant charrar na cuntenta er anc betg la clientella. La cuntentientscha da pendularis è creschida levamain e munta a 78 puncts. Fitg bunas notas hajan ils passagiers dà al persunal da tren che saja amiaivel e pront da gidar, scriva la Viafier retica.

Meglieraziuns dapi enquista avant dus onns

Mintga dus onns lascha la Viafier retica far in institut da perscrutaziun dal martgà independent in'enquista represchentativa cun ils viagiaturs da tren. Tar l'ultima enquista ha ella survegnì tuttina blers puncts sco tar questa enquista. La finamira da l'enquista saja da meglierar la purschida. Quai haja funcziunà. Lura avevan viagiaturs crititgà la rait per telefonia mobila en il tunnel dal Veraina. Sco questa enquista actuala mussa, saja quai sa meglierà.

