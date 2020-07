cuntegn

Viandants e velocipedists - Chantun rinforza la campagna «fairtrail»

Blers dals turists che passentan lur vacanzas en il Grischun vegnan tar nus per ir cun velo u a viagiar. Per ch'ins possia far quai paschaivlamain in spèr l'auter rinforza il chantun er questa stad sia campagna da communicaziun «Fairtrail».