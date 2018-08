La bell'aura ha procurà per grond plaschair tar ils viandants. Durant la stad 2018 ha bain inqual prendì satgados, chalzers auts e fists da viandar ed è ì siador en las muntognas. E las regurdientschas dal viadi vegnan alura publitgadas sin Instagram.

Viandar è anc adina la purschida la pli tschertgada durant la stad en il Grischun. Il turissem da mountainbike na possia anc ditg betg tanscher l'aua al sport da viandar. Tar ina retschertga Svizra Turissem tar ils giasts da stad en il Grischun han 55% inditgà sco motiv principal da far vacanzas en il Grischun il viandar. Schebain ch'ins vesa pli e pli blers ciclists da muntogna en las regiuns, vegnan be 10% dals giasts per ir cun velo. Dentant betg sulet giasts van gugent a viandar na era blers indigens. Ed il trend è era arrivà tar la giuventetgna.

In trend è vesaivels

Martin Vincenz, directur da Grischun Vacanzas, discurra effectiv dad in trend da viandar. Mesirà vegn il viandar cun indicaturs sco pernottaziuns u cifras da las pendicularas. Quellas cifras, che stattan gia a disposiziun per il 2018, sustegnan la tesa, ch'i dat in trend da viandar.

Cifras actualas fin l'entschatta avust datti da Laax e Breil: Las entradas tar las pendicularas da Laax èn creschidas per 25% en cumparegliaziun cun la media dals ultims tschintg onns ed er a Breil han ins gì 5% dapli entradas che la stad passada. En las ulteriuras regiuns dal chantun sco a Tavau e Puntraschigna procuran las cifras da pernottaziuns dal zercladur per optimissem. La bell'aura ha segir gidà – ma è quai l'unica raschun?

Carmalar viandants entras Instagram

In auter motiv è segir e franc la reclama s'augmentada ils davos onns en las medias socialas. En spezial è la rait sociala da parter films e fotografias Instagram aut en il curs en connex cun far reclama. Qua è Grischun Vacanzas els davos mais ed onns vegni pulit activs: Pliras giadas ad emna publitgescha Grischun Vacanzas fotografias da muntognas, lais, guauds e ulteriurs lieus interessants ella natira dil chantun sin lur chanal dad Instagram:

Legenda: Uschia vesa il conto da Instagram da Grischun Vacanzas ora. Screenshot dil profil

Fotografias da la natira ord il chantun publitgescha era Roman Flepp da Mustér adina puspè sin ses conto da Instagram cul num twintheworld. El maina quai conto ensemen cun ses cusrin Valentin ed ins po numnar els «influencers». Sut «influencer» chapeschan ins ina persuna tge ha ina gronda preschientscha ellas raits socialas e pon uschia cuntanscher fitg bleras persunas cun fotografias e films. Il giuven da 21 onns che studegia mumentan a la scola politecnica federala ETH a Turitg procura cun sias fotografias segiramain per reclama per il turissem da viandar el chantun, era sche el ha nagin contract cun Grischun Vacanzas.

Legenda: Ina da las fotografias che Roman Flepp ha publitgà sin ses conto da Instagram avon duas emnas: il Lej da Staz en la Engiadina Aulta MAD, Roman Flepp

Dentant betg mo «influencers», mabain mintgin che fa fotografias e publitgescha ellas fa indirect reclama per il Grischun. Era tschertas regiuns èn gia fitg activas sin Instagram. Uschia ha par exempel Flem engaschà Roman Flepp per administrar la pagina da lur destinaziun:

Jau sun responsabels per il conto da Instagram per Flem. Jau met en fotografias e mir che ei marscha, che ei saja per la destinaziun schi buna reclama sco pussaivel sin quella plattafurma.

...e quellas fotografias dalla natira han lu era gia carmalà bain inqual da visitar ils medems lieus ellas muntognas dal Grischun, raquinta Roman Flepp.

RR actualitad 07:00