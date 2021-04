Radund 200 plazzals hajan els planisà per quest onn, sin la rait da vias cun ina lunghezza da 1'360 kilometers, scriva l'Uffizi da construcziun bassa. Da quai 78 sin vias principalas e 102 sin vias da colliaziun. 91 plazzals vegnan manischads cun agid dad amplas.

La raschun ch'i dettia tants plazzals sajan las pretensiuns che sa midian adina puspè. Cun bajegiar ora e mantegnair las vias vegnia segirà che la rait chantunala funcziunia e correspundia als basegns da la societad. La durada da vita è tenor il chantun, per cuvridas circa 25 onns, e per las construcziuns che portan circa 80 onns. Or d'in interval dad en media 30 onns e lunghezzas da plazzals da betg dapli che 300 meters sa resultan 180 plazzals ad onn.

In dils gronds plazzals da quest onn è il plazzal a Tumein in direcziun Surselva. Qua ins vul regular il traffic cun agid d'amplas. Sche ins bada però, che igl ha memia bler traffic, ins vul remplazzar l'ampla cun ina persuna che regulescha il traffic manualmain. Tut tenor quant traffic da turissem che i dat questa stad, vegnan anc dapli amplas remplazzadas. Quai vegn però pir decis suenter ina evaluaziun da traffic.