Pierin Vincenz, il president dal cussegl d'administraziun da la Repower na stat betg pli a disposiziun per ina reelecziun a la radunanza generala il matg, quai scriva la societad d'electricitad. Vincenz era vegnì elegì a la radunanza generala extraordinaria il zercladur 2016 en il cussegl d'administraziun da la Repower.

Pierin Vincenz veglia s’engaschar en futur sco investider privat en las spartas da las interpresas pitschnas e mesaunas, scriva la Repower. Ina successura ni in successur per Vincenz vegnia communitgà a temp e proponì al cussegl d'administraziun per l'elecziun.

