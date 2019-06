L’instituziun ha en tut gia dà in suttetg a var 800 dunnas ed 850 uffants. Quai suenter situaziuns da violanza e maltractament da differentas sorts. Tenor Andrea Stadler, la presidenta da la fundaziun «chasa da dunnas», na saja la statistica anc adina betg allegraivla. Mintg’onn tschertgan enfin 30 dunnas protecziun en la chasa da dunnas grischuna.

Per Andrea Stadler è violenza da chasa cler in problem da la societad. Ed uschia sa chattia là era la schliaziun per il problem. Mintgin duai vesair, ch’il problem exista – era sch’ins n’è betg pertutgà directamain. En il conturn sa chatta prest adina ina persuna pertutgada. Mintga terza dunna en Svizra è numnadamain ina giada en sia vita ina unfrenda da violenza da chasa.

Era Andrea Stadler sezza è avant 20 onns daventada unfrenda da violenza. Ses ex-partenari da lez temp ha cuntellà ella cun 17 cuntelladas. Ella ha survivì – e tuttina hai midà tut. Ella ha per exempel stuì midar domicil. Quel temp ha ella laschà enavos – e tuttina è quai mintga di sia motivaziun da cumbatter vinavant per dunnas maltractadas.

Ord l'archiv

