La Viafier retica, che va era sur cunfin en l'Italia dal Nord, ha mobilisà in stab da crisa. Quel examinescha tge che la Viafier retica po e sto far en connex cun il virus da Corona.

Actualmain curseschan anc tut ils trens da la Viafier retica tenor urari ed i na dat anc naginas restricziuns, uschia Yvonne Dünser la pledadra. La Viafier retica ha dentant mobilisà in stab da crisa da pandemia per evaluar tge ch'ella sto e po far en connex cun il virus da Corona.

La Viafier retica è en stretg contact cun las autoritads, cun l'Uffizi federal per sanadad, cun la media chantunala ed er cun ulteriurs partenaris da traffic public. Gia il 2009 tar la grippa da portgs aveva la Viafier retica mobilisà in tal stab da crisa.

La Viafier retica ha er in traject che maina en l'Italia dal nord a Tirano.

