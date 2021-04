Virus vs. bacteria

La pli gronda differenza tranter las duas malsognas enconuschentas che nus pudain survegnir entras raischens è: Borreliosa è ina bacteria ed FMSE in virus. Vinavant sa borreliosa vegnir curada cun antibiotica, entant ch’i na dat betg pussaivladads da tractar FSME.

Virola preventiva

Encunter FSME datti persuenter ina virola preventiva. L’emprima giada survegnan ins trais dosas e suenter ston ins refrestgentar la virola mintga tschintg enfin diesch onns.

Sintoms da las malsognas

Tar borreliosa poi dar ina infecziun da la pel, las giugadiras, il sistem da la gnerva u en singuls cas po era il cor esser pertutgà. Sch’ins na percorscha betg borreliosa e na curescha la malsogna, pon las consequenzas esser, ch’ins survegn impediments che restan.

Tar FSME po l’infecziun sa derasar en il tscharvè e magugl da dies. Las pertutgadas ed ils pertutgads na san per part betg discurrer pli, betg pli savair ir a pe, enfin la mort en il mender cas. Il sulet ch’ils medis pon far tar in’infecziun cun FSME, è curar ils sintoms. Quai munta per exempel gidar d’emprender da puspè pudair ir a pe u da discurrer, declera il neurolog Serafin Beer.