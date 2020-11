Per la fin da quest onn, sa retira Theo Haas sco president da la Vischnanca burgaisa Domat. Passa 30 onns è el stà en la suprastanza. Temp per dar in sguard enavos.

La «Tegia da vaut» a Domat è in dals projects che la Vischnanca burgaisa ha realisà ils davos onns. In lieu per s'inscuntrar amez il guaud. Per Theo Haas saja quai in lieu gartegià, in lieu nua ch'el è gugent.

Là raquinta el era davart sia motivaziun da s’engaschar durant 32 onns per Domat. Ses antenats sajan vegnids avant decennis dal Sid da la Germania a Domat e survegnì il dretg da burgais. Uschia haja el vulì dar enavos insatge a quella vischnanca, che stat a cor ad el.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Ursin Fetz Nov president per la vischnanca burgaisa da Domat 03.11.2020 Cun video

Il pli grond project

In dals gronds projects realisads en ils davos onns è la surbajegiada sin las Sorts da Plong – in nov quartier per Domat cun 240 abitaziuns. Per els, ch'avevan là il terren saja stà impurtant da betg surbajegiar tut, dentant da laschar avunda spazi verd per crear in bun lieu per l'entira populaziun.

Dentant hai era dà muments pauc agreabels durant ils onns – per exempel l'istorgia da la resgia gronda a Domat. Quels siemis èn stads curts.

Tgi che gughegia nagut, na sa era far nagut fallà

La situaziun actuala cun novas fatschentas sin quest areal saja ussa dentant cuntentaivla.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Areal Vial a Domat Hamilton po construir dus novs edifizis 12.11.2020

In auter mument ch'haja fatg mal il cor, saja stà, cura ch'els hajan stuì prender la decisiun da finir cun ina tradiziun da 544 onns. Sin l'Alp Ranasca sur Pigniu posseda la Vischnanca burgaisa Domat numnadamain in'alp nua ch'i vegniva chaschà. Oz na datti quella tradiziun betg pli.