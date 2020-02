Cuira

Per che la caserna da l'armada a Cuira possia vegnir spustada sin l'areal dal Rossboden, dovri in barat da terren tranter la citad e la vischnanca burgaisa. Il suveran ha da decider davart ina summa da 7,1 milliuns francs. Il terren nua che la caserna veglia sa chatta duai vegnir nizzegià sco spazi d'abitar, lavurar e per il diever public. –– Ultra da quai ha la citad da decider davart la fusiun cun Haldenstein. Là aveva il suveran gia approvà la fusiun il november. Quai però be cun ina differenza da duas vuschs. –– En pli ston votantas e votants decider davart in contract da dretg da construcziun cun la fima Immobilien Trist Chur AG. Quella vul realisar in project cun spazi per abitaziuns e butias.