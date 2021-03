Malgrà la situaziun difficila han blers bains da vin pudì finir l'onn 2020 senza grondas perditas. La situaziun variescha però tranter ils viticulturs, hai num tar l'Associaziun da vin grischuna.

Walter Fromm, cumissari da viticultura dal Plantahof a Landquart concretisescha e declera, che las svieutas dals bains hajan dependì da la clientella. Bains da vin che furneschan lur vin surtut a la gastronomia, hajan gì ina situaziun pli difficila, che producentas e producents che vendan ils vins a persunas privatas.

Ina gronda rolla gioga la spierta en l'internet

Intgins viticulturs han pudì cumpensar lur perditas en la gastronomia cun augmentar la svieuta en lur shops d'internet, uschia per exempel il bain da vignas von Tscharner dal chastè Reichenau. Tenor Gian Battista von Tscharner n'ha il bain fatg nagina perdita. Il shop online e la vendita directa a la clientella privata haja numnadamain funcziunà bain.

Durant l'onn da pandemia han viticulturas e viticulturs sper las experientschas digitalas er pudì far experientschas cun la situaziun en general. A Zezras sin il bain «Im Tschalär» è uschia la malsegirezza stada durant l'emprim lockdown pli gronda, manegia Philipp Grendelmeier.

Cun 60% svieuta en hotels e restaurants sun jau natiralmain anc adina pertutgà fermamain.

Sper quitads e problems hajan ins durant quest onn er chattà soluziuns e conclusiuns sin ils bains da vin grischuns. E sco effect secundar hajan ins gì dapli temp per las vignas. Heinz Kunz, viticultur a Fläsch sin il bain «Gatluzi» vesa er la vart positiva. Els hajan uschia pudì metter il focus pli ferm sin la lavur sco tala.

Las cifras suttastritgan las experientschas

Cifras concretas davart perditas n'ha l'Associaziun da vin grischuna betg. Ma firmas da vin pli grondas dattan in'invista: Tar Davaz hai num, ch'els n'hajan fatg naginas perditas il 2020. Cottinelli percunter ha fatg tut en tut var 18 fin 20% damain svieuta. E tar Von Salis è la vendita da vin en la gastronomia sa reducida per 60%.

Per il 2021 fan producentas e producents prognosas reservadas. I vegnia a dar in onn difficil, surtut sche la gastronomia na possia betg avrir bainbaud. Ultra da quai speran ils viticulturs sin ina stad cun mesiras main severas, per uschia pudair cumpensar l'enviern difficil.