Duas opiniuns davart stritgar daners per mammas en las stretgas

Per sustegnair mammas che vivan sut il minimum d’existenza, ha il Grischun introducì avant prest trent’onns contribuziuns da maternitad. Brigitte Larcher è stada ina da las emprimas ch'aveva profità.

Durant esser en speranza era ella sa separada dal bab da l’uffant. Per vegnir sur las rundas avess ella stuì ir a lavurar cumplainamain, gia trais mais suenter la naschientscha.

Uschia hai jau gì temp diesch mais per mia figlia.

Ella haja pudì prender temp per tezzar e per emprender d’enconuscher sia figlia. Sco mamma ch’educheschia persula in uffant hajan ins anc avunda dad organisar ils emprims mais, senza immediat stuair ir a luvrar.

Ins survegn be il minimum d’existenza, gliez basta però.

Per Brigitte Larcher èsi impurtant, ch’era mammas en relaziuns finanzialas fitg stretgas pon sa lubir da prender peda diesch mais per in novnaschì. Suenter daventia la vita – cun lavur e famiglia – anc fadiusa avunda.

Las contribuziuns da maternitad sajan pitschnas summas, maximalmain il minimum d'existenza, ma quai bastia, di Larcher. Ina gronda differenza saja dentant sch’ins saja sfurzà da dumandar per agid social. Ina persuna che retiria agid social vegnia svelt stigmatisada. Plinavant pretendia l'uffizi social era che las mammas cumenzian pli spert puspè a lavurar.

Nagin stigma

Las trais deputadas burgaisas Agnes Brandenburger, Heidi Clalüna e Gaby Thomann èn s’exprimidas en il Cussegl grond per stritgar las contribuziuns da maternitad. Las trais politicras punctueschan che las mammas na restian betg a mesa via. Tgi che haja da basegn, possia dumandar per agid social empè da retrair contribuziuns da maternitad.

Heidi Clalüna demussa ina tscherta chapientscha, ch’i dat dunnas che sa nuspeschan u sa turpegian forsa perfin da dumandar agid social. Ma l’essenzial saja ch’ils geniturs pertutgads survegnian ils daners ch’els basegnian.

I n’è betg ina vargugna da retrair agid social.

Plinavant possian las mammas basegnusas retrair suenter ina naschientscha pli ditg agid social, numnadamain fin 12 mais, agiunta Agnes Brandenburger. I crodia era davent l’obligaziun da puspè restituir ils daners, sco usità schiglioc tar l'agid social.

En votaziun saja in pachet dubel, punctuescha Gaby Thomann. Ins veglia, dasper stritgar las contribuziuns da maternitad, era rinforzar la tgira d’uffants ordaifer la famiglia. Tranter auter cun augmentar il sustegn vi dals custs da canorta per uffants da quatter onns.