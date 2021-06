El haja spetgà cun questa clera decisiun, di il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. L'iniziativa saja stada memia radicala, ma tuttina, er la chatscha grischuna stoppia sa sviluppar vinavant. En il futur stoppian ins quintar cun midadas per la chatscha. Da gliez avis è era l'inizianta Marion Theus. Ella vegnia ad observar co la chatscha sa sviluppeschia. Co vinavant dapendia tenor Theus dentant dals chatschaders e da la politica.

Tuttas vischnancas èn stadas cunter l'iniziativa

Ella ha sulettamain survegnì 21,05% da las vuschs e betg il sustegn dad ina singula vischnanca.

Iniziativa per ina chatscha etica che sa cumporta cun la natira

Na 78.95% Resultat

Votantas e votants han per part tramiss l'iniziativa cun passa 90% da las vuschs da l'aua giu: uschia per exempel a Buseno, Sufers ed ad Avras. Il pli grond sustegn ha l'iniziativa survegnì a Castaneda en la regiun Moesa. Insumma sa mussa, la regiun ha gì las pli bleras simpatias per l'iniziativa - dentant er qua hai dà en total be var 29% da las vuschs.

Resultats da las vischnancas grischunas

Tge vuleva l'iniziativa?

Ils iniziants vulevan ina chatscha etica che sa cumporta cun la natira. La chatscha grischuna dueva vegnir adattada al temp dad ozendi, per exempel cun resguardar las midadas da l'ambient, dals animals u il return dal luf. Regenza e Cussegl grond han refusà l'iniziativa.

Gia il 2016 aveva il parlament chantunal tractà l'iniziativa. En trais puncts ha el dentant declerà l'iniziativa sco nunvalaivla. Ils iniziants han suenter fatg dus recurs: In emprim recurs tar la Dretgira administrativa chantunala. Pli tard hai anc dà anc in segund recurs tar il Tribunal federal a Losanna. Quel ha declerà tut l'iniziativa sco valaivla. Uss è quest chapitel dentant istorgia – il suveran ha ditg cleramain na a l'iniziativa.