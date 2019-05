Oz è il suveran clamà a l'urna. Grischunas e Grischuns han da decider davart l'iniziativa che vul abolir la chatscha speziala. Sin plaun federal vai per il midament da la lescha d'armas e per la refurma da fiscala e finanziaziun da l'AVS. Ed er diversas vischnancas cloman a votaziuns communalas.

La lunga istorgia da l'iniziativa cunter la chatscha speziala prenda oz ina fin: Suenter prest sis onns dastga il suveran Grischun decider, sch'el vul ch'i dat vinavant la chatscha speziala u sch'el vul abolir ella.

Er sin plaun communal cloman diversas vischnancas votantas e votants a l'urna:

Flem

Ils da Flem decidan davart in credit da 20 milliuns francs per ina cabina che maina en dus pass en il territori da l'Unesco – l'Arena tectonica Sardona. Questa colliaziun duai esser l'alternativa a la pendiculara da Cassons ch'è vegnida stgarpada giu.

Cuira

La citad da Cuira vul investir bun 24 milliuns francs per ina colliaziun directa si Brambrüesch. Gondlas da 10 persunas duain manar da Cuira a Brambrüesch – a Fülian duaja dar in staziun amez. La nova coaliziun duai remplazzar tant la cabina gronda da Cuira sin il Känzeli, sco era las gondlas veglias dal Känzeli fin si Brambrüesch.

Landquart

La vischnanca da Landquart vul sanar l'areal enturn la staziun. Per la part dals peduns datti duas variantas: Conceder in credit da 7,9 milliuns francs per sanar la via cun crappa natirala (sco p. ex. a Cuira) ubain conceder in credit da 5,9 milliuns francs sanar cun asfalt nair.

Vaz

Votantas e votants decidan davart in credit dad 11 milliuns francs per engrondir la chasa da scola a Lai. Planisà èn ulteriuras stanzas da scola sco era ina sala da cultura cun plazza per 250 persunas.

Ina survista da tut las vischnancas datti qua sut:

Ed er sin plaun federal dastga il suveran svizzer prender duas decisiuns:

Refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS

La Svizra sto adattar sia taglia sin interpresas. Per l'ina per correspunder a las pretensiuns internaziunalas e per l'autra per pudair concurrer sin la fiera globala.

L'AVS – l'Assicuranza per vegls e survivents – dovra medemamain refurmas. Gia ozendi na bastan las entradas betg per curclar ils custs. I va pia per garantir las rentas era per las proximas generaziuns.

Midada da la lescha d'armas

La revisiun da la lescha d'armas prevesa pliras mesiras cunter il maldiever cun armas. Uschia duain las armas vegnir marcadas per pudair eruir lur derivanza e per cumbatter la fiera naira. Tgi che venda armas duai vegnir obligà d'annunziar venditas e cumpras al biro chantunal d'armas.

