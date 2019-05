Il Grischun enconuscha la chatscha da patenta, quai vul dir: Il chantun surlascha sia incumbensa (prescritta entras la lescha federala) da regular il dumber da selvaschina a chatschadras e chatschaders. Per cuntanscher quest dumber datti in uschenumnà concept da dus stgalims, ch’è vegnì introducì l’onn 1986 e fixà l’onn 1989 en la lescha. Quai vul dir: Sche chatschadras e chatschaders n’han betg sajettà tanta selvaschina sco previs da la regenza, datti ina chatscha speziala.

Suenter mintga chatsch’auta decida il chantun sch’i dovra ina chatscha speziala ed en tge regiuns. L'onn 2018 hai p.ex. dà ina chatscha speziala sin tschiervs – dentant betg sin chavriels.

Chatschaders e chatschadras pon s’annunziar per la chatscha speziala e lura decider definitivamain sch’els vulan far part. L’onn 2018 p.ex. èn bunamain 3’400 persunas s’annunziadas e la finala èn bun 2'000 persunas idas per la patenta da 100 francs e cunquai era a chatscha speziala.

La chatscha speziala dura maximalmain 10 mezs dis. Sco ch'igl è vegnì sajettà avunda selvaschina en ina regiun è la chatscha speziala a fin – il pli tard dentant ils 20 da december.