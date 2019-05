Las organisaziuns grischunas da protecziun d'animals e natira na vulan betg sa posiziunar memia fitg en la debatta emoziunala. La Pro Natura na prenda betg part a la debatta, l'Uniun per protecziun d'animals dat libertad da vuschar ed il WWF di «quietamain» NA.

Las posiziuns da las organisaziuns d'ambient GR WWF: NA Uniun per protecziun d'animals: libertad da votar Pro Natura: na prenda betg part a discussiun

WWF: In NA «quiet»

Il WWF represchenta ina clera posiziun tar la votaziun chantunala davart la chatscha speziala:

L'iniziativa n'è nagina soluziun e nus na vesain per il mument nagina alternativa a la chatscha speziala.

Il motiv per la posiziun è ch'il dumber d'animals stoppia esser en in equiliber cun las cundiziuns dal guaud. Ed uschè ditg ch'ins n'haja betg avunda animals da rapina en ils guauds, dovria la chatscha speziala.

Quella posiziun n'ha il WWF dentant betg represchentà en la publicitad. Ins resta ruassaivel en vista a la votaziun, e la manadra da fatschenta Anita Mazzetta ha era concedì, ch'i na saja betg stà simpel da sa posiziunar per las organisaziuns d'ambient.

Uniun per protecziun dals animals: Libertad da votar

L'uniun per la protecziun dals animals GR vesa buns motivs per abolir la chatscha speziala, sco quai ch'i dettia er buns motivs per mantegnair ella:

L'uniun ha dà la libertad da votar als commembers, cunquai ch'i dat simpatisants sco er adversaris da la chatscha speziala en nossas retschas.

La presidenta menziunescha vinavant ch'i saja dentant en mintga cas pussibel che la chatscha speziala vegnia en futur pli favuraivla per ils animals, sche la iniziativa vegnia refusada.

Pro Natura: Nagina participaziun a la debatta

La Pro Natura grischuna na prenda insumma nagina posiziun:

La Pro Natura s'engascha cunzunt per la protecziun da spezias, e tras la chatscha speziala na vegnia nagina spezia periclitada spezialmain.

Plinavant saja quella retegnientscha da sa posiziunar insumma nagin indizi che la Pro Natura haja tema da sa brischar la detta. Ins saja en il passà adina puspè s'engaschads en campagnas per ils agens interess.

RR actualitad 12:00