La Partida liberaldemocratica dal Grischun ha dà or las parolas per las duas votaziuns federalas dals 29 da november: Ella recumonda da dir NA tant a l'iniziativa per concerns responsabels ed a l’iniziativa cunter affars cun material da guerra, analog sco la Partida liberaldemocratica svizra.

Iniziativa per concerns responsabels

L'iniziativa per concerns responsabels chaschunass ina massa plants cunter interpresas da la Svizra. Ed en questa furma pudess ins gnanc metter en la pratica ella. Tras las novas ristgas da responsabladad fissan las interpresas da la Svizra sfurzadas da sa retrair dals pajais sin via da svilup.

Iniziativa cunter affars cun material da guerra

L’iniziativa cunter affars cun material da guerra dettia da crair da vulair far pli plaschaivel il mund. Ella na possia dentant betg cuntanscher questa mira. L'iniziativa tutgass l'AVS e las cassas da pensiun ed uschia fissan era las rentas da las Svizras e dals Svizzers en privel. Plinavant vegniss la libertad d'agir da la Banca naziunala svizra restrenschida e periclitass la stabilitad da pretsch en Svizra.