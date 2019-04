La Partida burgais-democratica dal Grischun PBD di Na a l'iniziativa cunter la chatscha speziala. Abolir la chatscha speziala saja in experiment betg necessari, hai gì num a la radunanza da delegads. Il sistem da chatscha actual cun chatscha auta e chatscha speziala saja sa cumprovà sur blers onns. Ina aboliziun da la chatscha speziala saja in experiment inutil che chaschunia be custs supplementars.

Legenda: Cun 31 cunter 2 vuschs tar 4 abstenziuns han ils delegads decis la parola Na a l'iniziativa cunter la chatscha speziala. Keystone

Duas giadas Gea ...

Plinavant han ils delegads da la PBD decis da dir Gea a la refurma fiscala e finanziaziun da l'AVS, quai cun 26 cunter 8 vuschs. Ils delegads èn da l'avis ch'ina refurma fiscala saja necessaria per mantegnair l'attractivitad e la cumpetitivitad da la Svizra. Era il provediment per la vegliadetgna dovria urgentamain ina refurma.

Detg Gea han els era al midament da la lescha d'armas, quai cun 35 cunter 1 vusch tar 1 abstenziun. Cun il gea vul ins impedir che Svizra perdia duas cunvegnas che hajan purtà bler a la Svizra. I saja impurtant che la Svizra restia commembra da l'allianza da Schengen/Dublin.

RR novitads 06:00