Grischunas e Grischuns sustegnan cleramain il credit per renovar il center da dietas al Plantahof: Passa 81% dals votants e las votantas han ditg GEA al credit.

Il sustegn per Plantahof a Landquart è grond en il chantun Grischun: Tut las 105 vischnancas din cleramain GEA al credit da 24,5 milliuns francs per la renovaziun.

Credit per renovar Plantahof GEA 81.31%, Na 18.69% GEA 81.31%

Na 18.69% Resultat 105 da 105 vischnancas

Ils resultats da las singulas vischnancas

Il pli grond sustegn survegn il project en las vischnancas Buseno cun passa 96% GEA, suandà da Lon cun stgars 96% GEA e Mathon cun passa 95% GEA.

Er en quellas vischnancas, nua ch'il credit da renovaziun ha survegnì il pli pitschen sustegn, è il project però vegnì approvà cleramain. Uschia han ils da Rongellen ditg GEA cun 60% da las vuschs, Rossa en la Moesa cun stgars 65% e Samignun cun passa 68%.

Bun 34% da las votantas e votants èn ids a l'urna a dar giu lu vusch.

Ils plans per la renovaziun

Per part mussan ils edifizis existents dal center – concret la sala da mangiar, la cuschina e l'alloschi – grondas mancanzas. Quels bajetgs vegnan gia duvrads dapi 40 onns. Ils custs d'investiziun per remplazzar quels bajetgs muntan a 24,5 milliuns francs.

Ils edifizis existents vegnan spazzads per far plaz ad edifizis novs. En il rom da la fasa da project èsi er vegnì examinà da renovar ils edifizis existents. Lezza varianta custass però dapli, uschia ch'ins è sa decis per la varianta cun edifizis novs.

