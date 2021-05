Il temp è stgars per chattar ina soluziun, perquai che las proximas elecziuns èn gia il matg 2022. Daniel Spadin, il directur da la Chanzlia chantunala dal Grischun dat scleriment. Tar in Na na restass il sistem betg sco el è uss, perquai che quella varianta na correspunda betg a la Constituziun federala ed è uschia definitivamain giud maisa. Lura stuess la regenza chattar svelt ina nova proposta che na pudess dentant betg ir en consultaziun, perquai ch'ella stuess gia en la sessiun da l'avust 2021 vegnir tractada dal Cussegl grond, per ch'ella pudess anc ina giada vegnir davant il suveran il november da quest onn.

Refusass il suveran er quella nova proposta, stuess la regenza decider per las proximas elecziuns dal matg 2022: «Lura giain nus da quai ora, che la regenza stuess decretar in urden da cumpensaziun provisoric e tenor quel votass ins lura ina giada. Dentant suenter fiss quai puspè da chattar sin via regulara in nov sistem d'eleger per proponer al suveran.»

Pia, per resumar: Di il suveran Gea a las proximas votaziuns, vegn il Cussegl grond elegì a partir dal matg 2022 cun in proporz dubel. Di el Na, sto la regenza vegnir cun ina nova proposta enfin il november dal 2021, di il suveran lura anc ina giada Na, decida la regenza en tge moda e maniera ch'i vegn elegì il matg 2022 e l'entira dumonda dal sistem d'eleger va «enavos sin start.»