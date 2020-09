Co vinavant cun il luf en il chantun Grischun?

Stefan Engler che ha lantschà avant 6 onns la discussiun co reglar ils lufs deplorescha fitg la decisiun. Il resultat da 51,9% encunter la revisiun da la lescha da chatscha mussa per el ch'insatge stoppia sa midar. E per el saja cler tgi che sto surprender uss la responsabladad:

Sco emprim han las organisaziuns d'ambient ina gronda responsabladad per quai che schabegia ils proxims onns en las muntognas.

Sumegliant hai tunà ier tar Duri Campell. El era responsabel per la campagna grischuna per in Gea a la lescha da chatscha.

Jau spetg uss da Berna variantas co ins po reglar pli svelt il luf. Sch'els na vulan betg reglar il luf pli fitg, lura sper jau ch'i dat raps per savair segirar las muntaneras sin ils prads e las alps.

Ma midadas na vulan betg mo ils adversaris da la nova lescha da chatscha. Era Silva Semadeni ch'era encunter la revisiun ha concedì ch'i dovra midadas. Ins stoppia nizzegiar la lescha da chatscha existenza e meglierar la protecziun.

I dovra ina meglra protecziun da las muntaneras. Quella è effizienta sche nus guardain che be 15% dals animals ch'èn vegnids stgarpads dal luf èn stads da muntaneras protegidas.

E tenor Sandra Locher-Benguerel ch'èra en il comité cunter la revisiun da la lescha da chatscha, saja impurtant che la lescha na vegnia betg surchargiada.