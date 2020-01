Sch’i trai viaden fraid da las fanestras u perfin dagutta atras il tetg durant gentar, lura èn quai segns evidents che l’infrastructura n’è betg pli buna e sto vegnir renovada. Cura che la sala da mangiar, la cuschina e l’albiert èn vegnids inaugurads la fin dals onns 1970 valevan quels stabiliments natiralmain anc sco moderns e pratics. «Ussa dentant, 40 onns pli tard, è l’infrastructura duvrada ed ils bajetgs en in fitg schlet stadi», constatescha Gian Michael, il co-president dal comité GEA.

Arguments per in GEA

Il schlet stadi da l’infrastructura è l’argument principal da tut ils tschintg co-presidents dal comité GEA. Els han dentant anc auters arguments, per persvader il suveran grischun da conceder il credit per il nov center da dietas dal Plantahof a Landquart ils 9 da favrer:

il Plantahof vegn cun ina infrastructura nova e moderna rinforzà sco center da cumpetenza cun renum sur ils cunfins grischuns ora

las prescripziuns pertutgant energia, ambient, segirtad e persunas cun impediments vegnan ademplidas

ils agens products dal bain puril pon vegnir duvrads pli effizient ed il «food waste» vegn uschia minimà

i dat in maletg pli unifitgà dal cumplex che cumpiglia gia radund 20 bajetgs

ils secturs mangiar ed abitar vegnan spartids cleramain, quai che facilitescha il manaschi

Nov è pli bunmartgà

Il credit da 24,5 milliuns francs per il nov center da dietas è tenor il co-president Gian Peter Niggli «ina relativ pitschna cifra», damai ch’igl è previs da far ina nova cuschina cun sala ed in nov albiert per 128 persunas. Da be renovar ils bajetgs existents saja bain era stà ina ponderaziun, dentant fiss quai vegnì pli char che bajegiar tut nov. Cun bajetgs da remplazzament saja quai en pli era pussibel da far tut en etappas senza ch’i dovria provisoris per garantir il manaschi.

Nagina opposiziun fin ussa

Opposiziun cunter il project na datti il mument nagina. Il Cussegl grond ha approvà la fatschenta la stad passada cleramain senza cuntravusch. Uschia ch'i n’è era betg surprendent ch'exponents da tuttas partidas politicas èn represchentads en il comité GEA. Gian Peter Niggli resta tuttina precaut: «L’istorgia ha mussà ch’il suveran grischun ha gia pliras giadas vuschà auter – che quai ch’il parlament aveva decis cun gronda maioritad.» Ed uschia vali per il comité da sensibilisar la populaziun per quest project che vegn decidì ils 9 da favrer a l’urna.

Investiziuns tenor il plan da master

Ils ultims onns ha il chantun en il rom d'in plan da master dal 2008 adina puspè investì en stabiliments dal Plantahof a Landquart. Uschia hai dà il 2010 in nov auditori (0,7 milliuns francs) , ils onns 2012/13 è la chascharia vegnida sanada (2,8 milliuns), la fin dal 2013 hai dà ina nova stalla per il muvel grond (6,8 milliuns) ed il mument èn ins vid sanar la chasa da scola per radund 13 milliuns francs. L’ultima pli gronda investiziun en il Plantahof a Landquart è ussa anc il project dal nov center da dietas, il project «Flora», che fiss era gist la pli gronda investiziun da tuttas fin qua.

Project «Flora» durass fin il 2025

Il project da 24,5 milliuns francs prevesa da remplazzar cuschina, sala da mangiar ed albiert cun trais novs bajetgs. L’emprim duess il nov albiert vegnir construì davos la chasa principala. Cura che lez è a fin, vegniss il vegl albiert stgarpà giu ed en quest lieu eregida la nova cuschina. La fin vegnissan lura la sala e la cuschina veglia stgarpadas giu e la nova sala da mangiar construida. Sch’il suveran grischun di ils 9 da favrer gea al project, pon las lavurs da construcziun cumenzar en bun in onn. A fin fiss l’entir project dentant pir il 2025.

RTR actualitad 17:00