Tusaun

Cun reveder la planisaziun locala vul la suprastanza communala per l'ina reglar meglier deposits da material betg legals, definir il gener da manaschis lubids ubain armonisar e simplifitgar las reglas. Per l'autra vai era per engrondir il terren d’exercizi dals pumpiers. La radunanza communala da Tusaun ha gia approvà la revisiun cun 40 cunter 1 vusch.