Ina giada aveva ina vischnanca emblidà da metter si l'urna per la votaziun perquai ch'il president da vischnanca era a chatscha. E Walter Frizzoni sa regorda er dad inquala acziun da la saira ch'el ha stuì ir en differentas vischnancas a gidar da dumbrar vuschs, perquai che quai aveva dà incaps. Dentant, di el:

Jau hai adina pudì communitgar in resultat a las medias.

Lavur sa mida cun digitalisaziun

Cun digitalisar las votaziuns ed elecziuns saja la lavur vegnida pli pauc cumplitgada. El speria ch’er sia ultima votaziun ch'el accumpogna, quella dal zercladur, funcziuna bain. Lura fiss el bain gia en pensiun, dentant per quel project resta el anc cun in pensum parzial en biro. Ina prognosa, sch’il pievel di Gea al proporz dubel na vul el dentant betg far.

Betg be tar votaziuns - er en autras spartas da sia lavur haja la digitalisaziun purtà in grond svilup. El ha gugent sche insatge marscha.

Mia lavur è entras la digitalisaziun adina puspè sa midada ed adina stada interessanta.

Perquai è el er restà 30 onns sin ses post ed ha mai vulì midar insatge. Sia lavur saja fitg variada. Sper votaziuns ed elecziuns dettia per exempel pensums giuridics, i saja da manar persunal, tgirar contacts cun auters chantuns, cun la Confederaziun, cun vischnancas e cun il parlament e la regenza. Ed adina puspè dettia er projects spezials.

Bandischar vermaniglia ord la lescha

Il Grischun haja per exempel ina giada fatg urden cun la lescha e bandischà or da quella passa 100 decrets ch'eran vegls e daventads obsolets. In pertutgava per exempel in «plugl da San José», ch’era ina giada in problem en il Grischun.

A Walter Frizzoni vegn endament mo ina chaussa, ch’el na fascheva betg uschè gugent:

Cura ch’i deva anc betg il secretariat dal Cussegl grond stuevan nus scriver il protocol l'entira notg per che quel saja pront l'auter di.

Uschè acziuns da notg na sto el betg pli far, sch’el va en pensiun. El vul uss cunzunt far dapli sport, far dapli cun sia biadia e natiralmain er vinavant far ina massa gols: Walter Frizzoni è numnadamain er il trenader da l'FC Ems.