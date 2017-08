Dapi l'onn passà vegnan vendids bindels da la festa da la citad da Cuira. Pertge na funcziuna la vendita betg uschè bain?

Warum hesch kai Bändel? 2:20 min, dals 19.8.2017

L’onn passà ha il comité d’organisaziun da la festa da Cuira lantschà l’acziun voluntara da bindels. Ils 10 francs per bindel duessan sustegnair la festa da Cuira e promover vinavant la qualitad, tener bass la tariffa da stans d’uniuns e la fin finala uschia era garantir l’avegnir per la festa da Cuira. La voluntad dals visitaders e da las visitadras para dentant in zic magra. Daco pajar per insatge gratuit?