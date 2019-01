Avant 10 onns demonstrava Peter Peyer anc cunter il Forum mundial d'economia a Tavau. Uss è il nov cusseglier guvernativ responsabel per la segirtad al WEF. Per el è quai dentant nagin problem.

WEF 2019: Dal demonstrant al responsabel per la segirtad

Or da RTR Social dals 09.01.2019.

Cun l'organisaziun da la segirtad dal Forum mundial d'economia 2019 a Tavau n'ha Peter Peyer anc betg da far bler. Ils responsabels tar la polizia hajan fatg lur lavur, sco gia ils davos onns. I saja denturn blera experientscha ed el possia sa fidar da la lavur da la polizia. Per el èsi quest onn il pli impurtant da vesair co tut funcziuna pertutgant la segirtad al WEF.

Jau sun fitg calm e guarda fitg ruassaivel vers il WEF.

La midada

Per Peter Peyer munta la lavur sco responsabel per la segirtad al WEF ina gronda midada da rolla. Avant 10 onns ha el anc demonstrà cunter il Forum mundial d'economia. Uss è el da l'autra vart. Quai saja ina situaziun speziala. El vesa dentant nagin problem, anzi in avantatg.

Sch'ins ha l'experientscha da tschella vart po quai gidar.

Sco manader dal departament chantunal per giustia, segirtad e sanadad è Peter Peyer il pli aut responsabel per la segirtad al WEF. Il concept da segirtad vegn dentant fatg ed exequì da la polizia chantunala cun agid da corps da polizia d'auters chantuns.

