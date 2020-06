Be 1'200 fin 1'500 persunas pon sa participar il schaner 2021 al Forum mundial d'economia a Tavau – pia be mez uschè bleras sco ils ultims onns. Quai ha ditg Alois Zwinggi, il directur dal WEF, envers il schurnal regiunal da Radio SRF. La raschun principala per reponderar la dimensiun dal forum saja stada la crisa da corona. Durant ils ultims mais hajan els fatg l'experientscha che bler dapli persunas possian vegnir involvidas en occurenzas virtualas. Schebain il WEF resta er suenter il 2021 pli pitschen, n'è anc betg cler.

Nov format per il WEF

Ultra da quai duai il WEF cun schefs da regenza e l'elita da l'economia vegnir avert per la generaziun giuvna sin l'entir mund. En 420 citads duain uschia millis da giuvenils pudair entrar en in dialog online cun participants dal Forum d'economia a Tavau.

«Grond reset»

Il moto dal 51avel Forum d'economia mundial è «il grond reset», ha communitgà la mesemna il WEF a Genevra. «Nus avain be in planet e nus savain, che la midada dal clima pudess esser la proxima catastrofa globala cun consequenzas anc pli dramaticas per l'umanitad,» vegn cità il fundatur dal WEF, Klaus Schwab, en la communicaziun. In grond reset fetschia perquai uss da basegn per crear in nov contract da societad, ch'onureschia la dignitad da mintg'uman.

Tut vegn pli pitschen – er ils events enturn il WEF

Mo pli 1500 persunas enstagl da las 3000 usitadas duain sa participar l'auter onn al WEF, quai pervi dal coronavirus.

Impurtant saja dentant ch'il WEF vegnia insumma fatg, era sch'i vegnia a dar parzialmain perditas. Da quest avis è il landamma da Tavau, Tarzisius Caviezel.

Cun grondas perditas tar las pernottaziuns a Tavau na quinta Caviezel dentant betg. El è da l'avis ch'ils letgs en las vischnancas enturn Tavau na vegnian betg a profitar tant sco uschiglio dal WEF.