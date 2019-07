Il problem cun ils pretschs stravagants vegnia mintg’onn mender e mender, conceda il landamma Tarzisius Caviezel. La gronda part dals hotels prestia buna lavur e na chaschunia nagins problems. Ma radund 20% dals hotels hajan l’impressiun ch’els stoppian gudagnar mintg’onn dapli.

Sancziuns n’èn betg pussaivlas

Uss cloma il landamma da Tavau ad ina gronda maisa radunda cun ils responsabels dals hotels, da las abitaziuns e cun la regenza.

U che nus tuts empruvain da chattar ina soluziun u ch’igl è lura propi uschia ch’il WEF banduna Tavau

La vischnanca n’haja naginas pussaivladads da prender sancziuns cunter il chatschim da pretschs.

Tge vulain nus far, sch’ina ustaria fa pajar per ina pizza che custa uschiglio 19,50 francs durant il WEF 45,50 francs?

Buna experientscha cun maisa radunda

Cun maisas radundas ha Tavau gia fatg bunas experientschas. Pertutgant problems da traffic durant il WEF aveva ina maisa radunda purtà meglierament.

WEF smanatscha da bandunar Tavau

En in’intervista cun la Südostschweiz da la sonda passada ha il fundatur dal WEF Klaus Schwab crititgà il chatschim da pretschs durant il WEF cun passa 3'000 participants da la politica, da l’economia e da la societad civila.

Il WEF dovria almain 2'800 chombras d’hotel per pretschs acceptabels ed abitaziuns per ils collavuraturs, pretenda Schwab. Sche questas premissas na sajan betg pli ademplidas, stoppia il WEF tschertgar in auter lieu per manar tras il congress.

