Il cusseglier guvernativ socialdemocratic Peter Peyer è responsabel per la segirtad al WEF 2019 – e cunquai era per la segirtad dal president american Donald Trump ch'ha annunzià da vegnir. Suenter ch'ils Jusos dal Grischun e da la Svizra han inoltrà la dumonda per ina demonstraziun, e la Partida socialdemocratica sustegna quai, pudess quai metter en embarass Peter Peyer. Per el sez però nagin problem …

La partida sa ch'in cusseglier guvernativ sto s'abstegnair da sia opiniun persunala.

PS grischuna sustegna era questa giada

La Partida socialdemocratica grischuna sustegna la demonstraziun che la Juso vul organisar cunter il president american, Donald Trump al Forum economic mundial Tavau 2019. Quai suenter che la demonstraziun al WEF 2018 n'ha betg gì lieu a Tavau. La PS appellescha da sa participar a questa demonstraziun. Sco la PS scriva, vegnia ella era il proxim onn a sustegnair la glieud che s’engascha per in mund avert, solidaric ed ecologic.

Juso grischuna e svizra vulan demonstrar

La Juso Grischun e la Juso Svizra han preschentà la dumonda da far ina demonstraziun «anti-WEF». Quai suenter ch’igl era vegnì enconuschent che Donald Trump vegnia l’auter onn puspè al Forum economic mundial a Tavau.

Legenda: Gia il 2017 avevi dà demonstraziuns cunter Trump al WEF. Keystone

RR novitads 20:00+