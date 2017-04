WWF è d'accord cun autoritads: M75 sto davent

Oz, 16:27

SDA / Lea Livers

L'organisaziun per la natira e l'ambient desista da far recurs cunter la decisiun da las autoritads. Il luf M75 ha stgarpà memia bleras nursas e po vegnir sajettà. Er il WWF è da quest avis e desista or da quai motiv da far recurs cunter la decisiun da las autoritads.