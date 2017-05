Zezras – protest cunter la muria da filialas da posta

A Zezras han il sindicat Syndicom ed ils emploiads da posta clamà ad in'acziun da protest encunter la digren da postas en il Grischun. Tenor il sindicat tutga la filiala da Zezras tar quellas che avessan da serrar lur portas enfin l’onn 2020.

Betg mo emploiads da posta, mabain era clients èn sa rimnads en il center da la vischnanca da Zezras per suttascriver la petiziun cunter ils plans da la posta da serrar en l’entira Svizra passa 600 filialas da posta. Era filialas en il chantun Grischun vegnan ad esser pertutgadas. Uschia forsa era quella da Zezras. Tenor il sindicat Syndicom, che s'engascha per mastergns da posta sco era da transport, èsi tgunsch pussaivel che la posta da Zezras stoppia serrar sias portas. Tenor els tutga questa filiala tar quellas che na vegnan probablamain betg mantegnidas.

Petiziun duai far squitsch

Quels ch’èn sa participads a l’acziun da protesta han suttascrit ina petiziun. Quella duai far squitsch sin il concern da la posta e medemamain mobilisar la politica. Suttascripziuns rimna la Syndicom gia dapi mez avrigl. Era en autras regiuns en Svizra emprovan pertutgads da sa dustar uschia. In success en quest connex ha i gia dà. Il Cussegl grond ha inoltrà l’avrigl ina dumonda a la regenza che duai tractar il futur da las postas en il Grischun. La politica duai pudair intervegnir en ils plans da la posta da schliar numerusas filialas.

Emploiads èn malsegirs

En la filiala da Zezras èn emploiadas trais persunas. Sche la posta vegniss schliada duvrass quai novas schliaziuns. Co i giaja vinavant exact na sappian els era betg, di Urs Oswald, in dals collavuraturs. «Nus na savain er betg dapli». El spera ch’el possia anc star trais onns e lura ir en pensiun. Nua ch'ils auters vegnian engaschads saja dentant intschert. Per el n’èsi er betg chapibel daco ch’ina filiala en ina vischnanca cun radund 3'500 abitants vegnia serrada. La posta a Zezras saja la finala in lieu d’inscunter, in pajataglia ed in patrun.

RR actualitad 17:00