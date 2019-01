Tranter S. Antönia ed Ascharina, tranter S. Antönia ed Aschueel e tranter Tavau vitg e Teufi è la via serrada pervi da privel da lavinas.

tranter e tranter è la via serrada pervi da privel da lavinas. Il Pass Lucmagn è puspè avert enfin las 18:00.

Ils trens sur il Pass Alpsu tranter Tschamut-Selva e Nätschen curseschan a partir da las 08:30 puspè tenor urari – er ils trens per transportar autos tranter Sedrun ed Andermatt.

tranter Tschamut-Selva e Nätschen curseschan a partir da las 08:30 puspè tenor urari – er ils trens per transportar autos tranter Sedrun ed Andermatt. A la rundella Punt Muragl en l'Engiadin'Ota circulescha il traffic puspè normal. Cunquai ch'ina lingia d'aua era ruta aveva il traffic da Samedan a San Murezzan la mesemna stuì vegnir svià via Schlarigna.

Maletg 1 / 10 Legenda: L'auto è strusch da chattar sut la naiv. RTR, Valentin Schmed Maletg 2 / 10 Legenda: RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 10 Legenda: I na dovra betg bler e la bostga croda sin ils binaris dal tren (tranter Susch e Zernez). RTR, Georg Luzzi Maletg 4 / 10 Legenda: RTR, Anna Caprez Maletg 5 / 10 Legenda: RTR, Federico Belotti Maletg 6 / 10 Legenda: RTR, Federico Belotti Maletg 7 / 10 Legenda: Pista aviatica da l'eroport a Samedan. RTR, Anna Caprez Maletg 8 / 10 Legenda: Dogana / dazzi da l'eroport a Samedan. RTR, Anna Caprez Maletg 9 / 10 Legenda: I fa extrem enviern e cufla di e notg. Nina Levy-Schmid. Maletg 10 / 10 Legenda: Avant dad ir a la lavur ston ins anc far or naiv. Nina Levy-Schmid

Blera naiv cunzunt en Svizra Centrala e Grischun dal Nord

La naiv ha enta maun en spezial la Svizra Centrala, la part centrala da las Alps ed il Grischun dal Nord. Per questas regiuns hajan ins auzà il stgalim da privel da lavinas, ha declerà Frank Techel da l'institut da naiv e lavinas a Tavau envers RTR. Uschia vala il stgalim quatter per las regiuns dal Partenz fin Samignun. Per las ulteriuras valladas vala il stgalim 3, cun excepziun da las valladas talianas dal Grischun, nua ch'i vala il stgalim 2. Er oz naivi anc en las Alps Centralas e dal Nord. I vegn spetgà 20 fin 30 cm naiv nova.

La notg da mardi sin mesemna ha purtà naiv enfin en las valladas. Ad Arosa ha MeteoSchweiz mesirà la mesemna a bun'ura 27 centimeters, a Tavau 20 centimeters ed a Glion 16 centimeters naiv nova. En il Grischun Central a Beiva hai dà 17 centimeters. Pli pauca naiv hai dà en l'Engiadina cun 4 cm a Samedan ed 8 a Scuol. En las valladas dal sid n'hai dà nagina.

