Suenter ch’il center da seniors Cadonau ha testà plirs persunas da la tgira sco era cussadents positiv sin il coronavirus han ils responsabels serrà la chasa per visitas.

Per fortuna saja dentant be ina da las sis staziuns pertutgada. Là èn ils cussadents en lur chombras en isolaziun. Las ulteriuras staziuns sajan en quarantina. Quai munta che tut las staziuns èn isoladas ina da l’autra, per evitar ch’il virus pudess ir da staziun tar staziun, declera il manader da la chasa, Rudolf Barmettler.

Quellas mesiras ha la chasa prendì la gievgia passada. Dapi lura sajan ils collavuraturs e las collavuraturas dal center da seniors Cadonau vi da s’organisar per tuttina pudair porscher in tschert contact cun ils parents – era sche quel è lura mo virtual u cun ina fanestra tranteren.

Il contact cun la famiglia è insatge dal pli impurtant che noss cussadents han.

Uschia n'hajan era betg tut ils cussadents la chapientscha per quellas mesiras. Cunzunt telefonar saja fitg stentus per quels abitants ed abitantas da la chasa che n’audian betg pli uschè bain.

Mancanza da persunal

Sche quai giaja uschia vinavant cun il persunal da tgira, che blers dals tgirunzs e las tgirunzas stoppian ir en quarantina, vegnia quai critic, di Rudolf Bermettler.

Il team dal center da seniors Cadonau è led per mintgin che gida ed el spera sin sustegn da la politica, ma er da la populaziun. Uschia ch’els possian uschè spert sco pussaivel puspè avrir las portas per visitaders e visitadras.

Ma era cun resguardar tut las mesiras d'igiena – in tschert risico restia adina.