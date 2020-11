Il contact fisic cun ils parents saja immens impurtant, quai hajan ins constatà durant il lockdown il mars, di il suprastant da la Federaziun grischuna da las chasas da tgira e manader da la chasa da tgira a Mustér, Diego Deplazes.

Cunzunt attempads che han uschiglio savens contact fisic cun lur parents han patì pli fitg ch’ils cussadents che han contact sur telefon cun lur parents.

Blers sajan sa sentids solitari. Per intgins saja quai perfin stà uschè nausch ch’els avessan pli gugent gì il virus ch’esser serrads en, di il manader dal center da seniors Cadonau, Rudolf Barmettler.

Exact il cuntrari che sco praschuniers èn ils cussadents dal center da sanadad a Savognin sa sentids. Co la vicedirectura, Sandra Luzio di, hajan ils attempads dà il resun ch’els sajan sa sentids protegids e betg serrads èn.

Serrar la chasa u betg?

Decider tge mesiras che sajan adattadas, cura serrar la chasa e cura betg, saja ina sfida per la direcziun, di il manader da la chasa d’attempads e tgira S. Martin a Trun, Donat Nay.

Ins sto chattar l’equiliber tranter la libertad e la segirtad da la sanadad. Cura ch’il virus è en chasa dian tuts ch’ins avess stuì esser pli rigurus, il cuntrari betg.

Serradas vegnian las chasas d’attempads mumentan sulettamain cura ch’ellas han in cas, sco pliras chasas en il conturn da Cuira. In scenari che saja dentant per tut pretsch d’evitar, dian ils manaders.